TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:11 Kosovo - San Marino, Gasperoni: ”Vogliamo sbloccarci” 19:09 Expo 2025 Osaka chiude i battenti. 184 giorni di successi per il Padiglione San Marino 18:53 Serie D: il San Marino Calcio torna a fare punti 18:24 Under 21: Kosovo–San Marino, martedì la sfida a Pristina per le qualificazioni europee 17:32 Lo storico Franco Cardini: "La pace in Medio Oriente non durerà" 16:47 Rimini, 50 studenti in partenza per i luoghi della memoria: “Studiare la storia per riconoscere gli errori del presente” 13:44 Lettura e legalità al Teatro Titano 10:50 Riccione, auto tampona una bici con donna e bambina a bordo: interviene l’elisoccorso 10:12 Addio a Cesare Paciotti, imprenditore simbolo dell’eccellenza calzaturiera italiana
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Mutui e prestiti, la mappa dell'indebitamento italiana: Rimini in testa

13 ott 2025

In Italia per azzerare il debito familiare medio servono 17 stipendi, ma in alcune province si arriva a quasi 30. Rimini è una di queste: un consumatore tipo dovrebbe destinare 29,8 mensilità alla chiusura dei propri debiti. Seguono Prato e Grosseto con 27 mensilità. È quanto emerge da un’elaborazione del Sole 24 Ore, che incrocia i dati sulle retribuzioni Istat 2023 e la mappa del credito di giugno 2025. A chiudere la classifica sono Frosinone e Biella, dove bastano 13 mensilità.

Le differenze, spiega il quotidiano economico, riflettono la diversa incidenza dei mutui, il costo delle abitazioni e la capacità di risparmio delle famiglie.

In Trentino Alto Adige l’indebitamento medio raggiunge i 49.200 euro, in Lombardia supera i 40 mila, mentre in Calabria scende sotto i 20 mila. Qui il peso dei mutui è molto inferiore. Livorno è invece la provincia più indebitata in termini di popolazione: oltre il 76% dei maggiorenni ha almeno un rapporto di credito attivo, seguita da Massa, Cagliari e Roma. I livelli più bassi si registrano a Bolzano, Trento e Sondrio, dove meno del 40% dei cittadini ha prestiti in corso.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia