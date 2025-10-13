Mutui e prestiti, la mappa dell'indebitamento italiana: Rimini in testa

In Italia per azzerare il debito familiare medio servono 17 stipendi, ma in alcune province si arriva a quasi 30. Rimini è una di queste: un consumatore tipo dovrebbe destinare 29,8 mensilità alla chiusura dei propri debiti. Seguono Prato e Grosseto con 27 mensilità. È quanto emerge da un’elaborazione del Sole 24 Ore, che incrocia i dati sulle retribuzioni Istat 2023 e la mappa del credito di giugno 2025. A chiudere la classifica sono Frosinone e Biella, dove bastano 13 mensilità.

Le differenze, spiega il quotidiano economico, riflettono la diversa incidenza dei mutui, il costo delle abitazioni e la capacità di risparmio delle famiglie.

In Trentino Alto Adige l’indebitamento medio raggiunge i 49.200 euro, in Lombardia supera i 40 mila, mentre in Calabria scende sotto i 20 mila. Qui il peso dei mutui è molto inferiore. Livorno è invece la provincia più indebitata in termini di popolazione: oltre il 76% dei maggiorenni ha almeno un rapporto di credito attivo, seguita da Massa, Cagliari e Roma. I livelli più bassi si registrano a Bolzano, Trento e Sondrio, dove meno del 40% dei cittadini ha prestiti in corso.

