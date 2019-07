Nas Bologna: chiusa la ristorazione di un hotel di Marina Centro per gravi carenze igieniche

Il NAS di Bologna, nel corso di una attività ispettiva, ha accertato gravi carenze igieniche e strutturali in hotel ristorante di Marina Centro, a Rimini. Hanno dunque richiesto un provvedimento di chiusura della struttura di ristorazione da parte dell’Autorità Sanitaria, mentre l'hotel resta aperto. I militari - coordinati dal Capitano Umberto Geri - hanno sequestrato 406 kg di alimenti di varia tipologia per un valore di circa 10mila euro. Al titolare sono state contestate violazioni amministrative per 4500 euro.