Nas Bologna: nulla osta per oltre 6 milioni di dispositivi medici

Nulla osta sanitario per oltre 6 milioni di dispositivi medici tra mascherine chirurgiche, ossimetri e saturimetri, camici monouso, calzari, guanti e termometri a infrarossi per aziende. Questo è stato possibile grazie al lavoro di verifica di Nas e Ufficio di Sanità marittima aerea e di frontiera di Bologna svolte in particolare nelle aree cargo degli Aeroporti di Bologna e di Rimini-San Marino. Una parte del materiale è destinata a rifornire gli ospedali e le strutture sanitarie delle regioni Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte.

Nell’ambito delle iniziative predisposte dai Carabinieri dei NAS per fronteggiare potenziali illeciti durante l’attuale emergenza sanitaria, una particolare attenzione è stata dedicata ai controlli sulla regolarità delle attività distributive di dispositivi medici. Le ispezioni hanno lo scopo di intercettare articoli e presidi medici introdotti irregolarmente sul territorio nazionale e privi delle caratteristiche di sicurezza.