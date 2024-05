Nas Bologna: sequestrati 35.000 kg di caffè in 5 province tra micro tossine e infestazioni Ispezioni a Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Oltre 35.000 chili di caffè sequestrati per un valore sugli 820.000 euro, la sospensione di attività per un valore di circa 11.000.000 euro e sanzioni amministrative per un totale di 28.000 euro. E' questo il bilancio di una serie controlli compiuti dai Carabinieri del Nas di Bologna, ad aprile, lungo la filiera produttiva del caffè nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Ispezioni che hanno evidenziato diffuse irregolarità, in particolare per quanto riguarda presenza di micotossine nocive per l'uomo ed il ri-confezionamento e la re-immissione in commercio di caffè con scadenza superata anche da diverso tempo.

Nel complesso sono stati eseguiti 22 controlli che hanno permesso di riscontare criticità in 11 occasioni specialmente in aziende delle provincie di Bologna e di Forlì-Cesena. Diversi i casi rilevanti. Tra questi la scoperta, in un impianto del Bolognese di circa 20.000 chili di caffè - non ancora commercializzati e direttamente sequestrati - in cui erano stati miscelati circa 2.400 chili di caffè proveniente dall'Etiopia e risultati contaminati da Ocratossina.

Sempre nel Bolognese, ancora, sono stati sequestrati, in una torrefazione, 9.200 chili di caffè con una data di scadenza superata da diversi anni. L'attività è stata sospesa dall'Ausl per condizioni igienico-sanitarie e strutturali carenti, con sporcizia diffusa ovunque.

In una torrefazione del Forlivese, infine ·è stata sospesa l'attività dopo che i militari del Nas hanno riscontrato una infestazione da lucertole e roditori: per far fronte alla cosa, in più punti della struttura erano stati disseminati cartoni cosparsi di mastice oltre a mucchietti di granaglie avvelenate.

