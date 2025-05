Nasce a Rimini il corso di laurea in Management dell’Ospitalità: formazione di eccellenza per il turismo del futuro

A partire da settembre 2025, il campus di Rimini dell’Università di Bologna inaugura il nuovo corso di laurea in Management dell’Ospitalità, un percorso accademico triennale in lingua italiana, progettato per rispondere in modo mirato alle esigenze in continua evoluzione del settore turistico e alberghiero.

Il nuovo corso, inserito all’interno della laurea in Economia dell’Impresa, offre una formazione multidisciplinare che integra competenze economiche, gestionali, giuridiche e contabili con una forte specializzazione nel management dell’ospitalità e del turismo. L’obiettivo è quello di preparare figure professionali in grado di operare con competenza e innovazione nel mercato turistico nazionale e internazionale.

La struttura del corso si articola in tre anni:

Primo anno: si concentra sulle discipline teoriche di base, tra cui economia, matematica, economia aziendale, informatica e lingue straniere.

Secondo anno: approfondisce le tematiche manageriali e introduce specifiche competenze pratiche e operative legate al settore turistico e dell'ospitalità.

Terzo anno: si focalizza su gestione finanziaria, contabilità, diritto e strategie manageriali applicate alle imprese del turismo.

Il corso rappresenta un’opportunità unica per chi desidera costruire una carriera solida e qualificata nel mondo dell’hospitality management. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ Università di Bologna – Campus di Rimini.