Nasce Italia Viva sul palco della Leopolda

La scritta Italia Viva in blu e fucsia, il gabbiano stilizzato che la sormonta, una fascia blu sottostante: è il simbolo del nuovo partito scelto con un voto online e calato in formato gigante sopra il palco della Leopolda. Il simbolo era il secondo fra i tre sottoposti a consultazione. "Non so se c'è un leader, so che c'è una squadra che farà dell'Italia un posto più bello", ha detto Renzi prima di rivelarlo.



"Prendo la tessera numero uno di Italia Viva perché voglio avere la firma di Teresa Bellanova". Ha proseguito dal palco della Leopolda durante la cerimonia che ha svelato il simbolo. Il leader di Iv ha quindi firmato l'atto costitutivo del nuovo partito.