Nasce l'albo degli influencer in Italia. Comporterà obblighi per chi ha almeno mezzo milione di follower

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha ufficialmente avviato la creazione di un registro obbligatorio per gli influencer “rilevanti”, con l’obiettivo di regolamentare un settore in continua crescita. Con la delibera n. 197/2025, è stato stabilito che gli influencer con almeno 500.000 follower o un milione di visualizzazioni mensili su piattaforme come Instagram, YouTube, TikTok, Facebook e altre devono registrarsi. Si stima che in Italia circa 2.000 influencer dovranno iscriversi, tra cui nomi noti come Chiara Ferragni, Fedez e Khaby Lame. Il registro non è da confondere con un albo professionale, ma impone obblighi di trasparenza e condotta per chi ha un impatto significativo sul pubblico.

L'iscrizione è obbligatoria per gli influencer che soddisfano i requisiti indicati. Chi non si iscrive al registro entro il termine stabilito di tre mesi, oppure chi non fornisce le informazioni richieste, potrà essere sottoposto a sanzioni amministrative, come previsto dalle normative. L’AGCOM ha il potere di avviare verifiche e istruttorie sui profili non iscritti, e potrà applicare sanzioni, che arrivano fino a 600.000 euro, in caso di violazioni.

L'iscrizione dovrà essere effettuata tramite un modulo online, e prevede la raccolta di informazioni come nome, nickname, numero di follower e visualizzazioni, oltre alla presentazione di un documento d’identità. Gli influencer iscritti sono tenuti a rispettare un Codice di condotta che prevede regole rigorose, tra cui il divieto di pubblicità occulta, l'obbligo di segnalare contenuti sponsorizzati o modificati tramite filtri o intelligenza artificiale, e la tutela dei minori.

Il sistema prevede anche la possibilità per gli utenti di segnalare i profili che non rispettano le regole o che non si sono iscritti al registro, e l’AGCOM avvierà verifiche e istruttorie per monitorare il rispetto delle nuove norme. L’elenco degli influencer registrati sarà pubblico e aggiornato semestralmente.











