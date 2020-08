Nasce la nuova direzione 'Rai per il Sociale'

l Cda della Rai ha istituito la nuova Direzione Rai per il Sociale che è di fatto una evoluzione del ‘Tavolo per il sociale’ voluto alcuni mesi fa dall’ad Fabrizio Salini e coordinato da Giovanni Parapini, l’ex capo della Comunicazione della Rai già senior advisor di Salini per questi temi, che è il direttore in pectore della nascente area. Ne da notizia Primaonline.it

A Rai per il Sociale fanno capo per cominciare, le due strutture della Responsabilità sociale e della Inclusione digitale. Responsabilità sociale, che è stata finora un pezzo delle Relazioni istituzionali, si occupa delle campagne di raccolta fondi e di campagne di sensibilizzazione su vari temi (autismo, femminicidio etc.) e gestisce le campagne di comunicazione sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei vari ministeri che passano per intenderci attraverso il Dipartimento dell’Editoria.



