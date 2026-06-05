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Nasce Sinopoliana, festival europeo diffuso in memoria di Giuseppe Sinopoli

A 25 anni dalla scomparsa del genio musicale, la cui opera unì culturalmente Italia e Germania

di Francesca Biliotti
5 giu 2026
Nel video l'intervista a Giorgio Mulè, vice presidente Camera dei Deputati, e l'intervento di Alessandro Turci, direttore Istituto italiano di cultura a Berlino
Nel video l'intervista a Giorgio Mulè, vice presidente Camera dei Deputati, e l'intervento di Alessandro Turci, direttore Istituto italiano di cultura a Berlino

Un genio musicale, che svolse anche il fondamentale ruolo di ponte culturale tra l'Italia e il mondo germanofono, dato che visse a Berlino, Dresda, Roma e Venezia. A 25 anni dalla scomparsa di Giuseppe Sinopoli, prende forma “Sinopoliana”, un progetto culturale internazionale, concepito come festival diffuso a livello europeo, con momenti musicali ma anche incontri, mostre, approfondimenti, che si snoderà per tutto l'anno allo scopo di restituire la complessità di una figura centrale della musica europea del secondo Novecento, grazie alla sensibilità e cultura musicale di Giorgio Mulè, vice presidente della Camera dei Deputati. Collegato da Berlino, dove lo scorso 20 aprile, il giorno esatto dell'anniversario della morte, sono ufficialmente iniziati gli eventi che proseguiranno fino a novembre, Alessandro Turci, Direttore dell’Istituto italiano di cultura nella capitale tedesca e ideatore del progetto. Proprio il figlio, il Maestro Marco Sinopoli, firmerà il 29 settembre a Dresda un progetto jazz che esplora il dialogo tra Ravel e l'improvvisazione contemporanea.

Nel video l'intervista a Giorgio Mulè, vice presidente Camera dei Deputati, e l'intervento di Alessandro Turci, direttore Istituto italiano di cultura a Berlino




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