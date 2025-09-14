Nasconde cocaina nella custodia degli AirPods: arrestato. Nel residence trovati 200 grammi di stupefacente

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato in flagranza dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 24enne cittadino albanese, disoccupato, attualmente domiciliato presso un hotel di Riccione.

Il giovane è stato notato mentre spingeva una bicicletta a piedi lungo una via adiacente al lungomare di Riccione nei pressi del confine con Miramare. Alla vista della pattuglia, spiegano i militari, ha interrotto bruscamente la videochiamata con lo smartphone che stava facendo ha cambiato repentinamente direzione, come per sottrarsi al controllo. Fermato a breve distanza, durante le operazioni di identificazione, il 24enne ha iniziato a rifiutare nervosamente le chiamate che continuavano a giungere sul suo smartphone: i Carabinieri hanno deciso così di procedere a perquisizione rinvenendo, occultate nella custodia degli auricolari AirPods, tre dosi di cocaina e nel portafogli, la somma in contanti di 880 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

I militari hanno deciso così di estendere le ricerche di stupefacente al domicilio dell’uomo dove, all’interno di una pochette nascosta nel cassettone delle tapparelle, è stato rinvenuto un calzino annodato contenente due involucri avvolti nella pellicola trasparente di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 200 grammi, oltre a un bilancino di precisione, un rotolo di buste in cellophane con alcuni ritagli già pronti e un paio di forbici.

Sia la droga che il materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro unitamente alla somma di danaro, ritenuta verosimilmente provento della presunta attività illecita. Dichiarato in arresto, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo innanzi all’Autorità Giudiziaria di Rimini, al termine del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 24enne il divieto di dimora nella regione Emilia Romagna e in ogni altro comune distante meno di 500 km da Rimini.







