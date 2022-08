Nasconde in auto 38 grammi di cocaina: arrestato dalla Polizia di Stato

Gli agenti della Questura di Rimini nella serata di ieri hanno arrestato un domenicano di 36 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Attorno alle 03:00 della scorsa notte i poliziotti, durante un pattugliamento di Marina Centro, hanno notato l'uomo che cercava di nascondersi all'interno dell'auto al passaggio della volante. Insospettiti, gli agenti hanno provveduto ad un controllo che ha permesso di trovare all'interno del porta bagagli una scatola contenente un involucro in cellophane di circa 38 gr. di cocaina, un bilancino di precisione e 160 euro in contanti.