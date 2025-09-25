Nascondevano droga nei biberon: quattro misure cautelari da Campobasso a Rimini

Nascondevano la droga anche nel doppiofondo dei biberon per eludere i controlli. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso che, con un’operazione estesa anche alla zona di Rimini, hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di cittadini italiani accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Un indagato è stato portato in carcere, un altro ai domiciliari, mentre per due è scattato il divieto di dimora nella provincia di Campobasso. Contestualmente, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di altre quattro persone residenti nel capoluogo molisano, anch’esse indagate.

L’inchiesta, avviata nell’ottobre 2023 e coordinata dalla Procura di Campobasso, ha documentato l’attività di un gruppo criminale che organizzava lo spaccio sfruttando applicazioni di messaggistica istantanea per nascondere l’identità di venditori e acquirenti. La rete aveva trasformato un’area residenziale di Campobasso in una vera e propria piazza di spaccio. Nel corso delle indagini sono già stati sequestrati circa 400 grammi di eroina e 100 di cocaina, con diversi arresti in flagranza. Nonostante ciò, l’attività del gruppo non si era mai interrotta fino all’operazione che ha coinvolto anche il territorio riminese.







