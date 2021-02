STUPEFACENTI Nascondevano nel B&B una coltivazione di marijuana: due arresti

Nascondevano nel B&B una coltivazione di marijuana: due arresti.

I Carabinieri di Morciano di Romagna hanno arrestato due uomini, di 52 e 56 anni per detenzione e spaccio. I due gestiscono un B&B a Morciano, segnalato alle forze dell'ordine per lo strano via vai di persone durante tutto l'arco della giornata. Dopo qualche appostamento, i militari hanno effettuato una perquisizione e trovato in un capanno per attrezzi un piccolo “giardino fai da te” con 19 piante di marijuana e tutto l’occorrente per la coltivazione. Entrambi arrestati, si trovano ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per domattina a Rimini. [Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: