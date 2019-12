Natale a San Patrignano: 379 ragazzi lo festeggiano per la prima volta insieme alla comunità

I ragazzi di San Patrignano hanno festeggiato il Natale, insieme alla loro "famiglia allargata". Nella grande sala da pranzo quasi mezzo chilometro di tavoli per circa 2000 persone che hanno assistito alla consegna dei doni agli ospiti della comunità. Sono 379 i ragazzi che per la prima volta festeggiano il 25 dicembre a San Patrignano; sei sono entrati la Vigilia. "Il nostro Natale - ha detto il neo presidente Alessandro Rodino Dal Pozzo - è stato come sempre un grande abbraccio che racchiude calore e disponibilità". 264 persone hanno invece terminato il percorso di recupero e si sono reinserite nella società.



