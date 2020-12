Natale a San Patrignano tra mascherine e distanziamento: "È stato bello tornare a pranzare tutti insieme"

Natale a San Patrignano tra mascherine e distanziamento: "È stato bello tornare a pranzare tutti insieme".

San Patrignano festeggia il Natale "all'insegna della sobrietà". Una festa differente, senza abbracci e con la mascherine e le distanze, ma "è stato bello - dice il presidente Alessandro Rodino Dal Pozzo - tornare a pranzare tutti insieme nel salone, dopo che l'avevamo chiuso per la prima volta nella storia di San Patrignano per evitare qualsiasi contatto fra i ragazzi dei diversi settori di formazione". La comunità ha superato l'emergenza Covid all'interno e rende noti i nuovi dati sugli ingressi. Proprio per la pandemia, spiegano, gli accessi sono limitati nel 2020 con 144 nuovi arrivi, circa 200 in meno rispetto al 2019. Dall'altra parte, 235 ragazzi hanno concluso il percorso.

