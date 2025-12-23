FEDERCONSUMATORI Natale: cene e pranzi sempre più poveri, meno portate per risparmiare Oltre 3 famiglie su 10 ridurranno di almeno una portata pranzi e cene durante le festività

Sì a cenoni e pranzi natalizi, ma più poveri a causa degli stipendi fermi e dell'inflazione. E' la situazione descritta dall'indagine Federconsumatori che parla di aumenti su tutta la linea, sia per i festeggiamenti a casa sia al ristorante. Per i menù della Vigilia e di Natale +5 per cento di aumenti; +2,8 per cento invece per il cenone di Capodanno. E se si va a mangiare fuori, già da novembre, segnala l'associazione dei consumatori di Rimini, si registrano rincari del +4,4 per cento. Risultato: la maggior parte dei riminesi mangerà a casa con i propri cari, anche per spendere meno. Oltre 3 famiglie su 10 ridurranno di almeno una portata pranzi e cene nelle proprie abitazioni.

Sono "i dolciumi, la frutta, la carne e il pesce - spiega Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini - gli alimenti che più incideranno, nel Riminese e in tutto il nostro territorio". Federconsumatori ha anche monitorato i costi dei menù. La spesa media per una cena o un pranzo di Natale sarà di 40,41 euro a persona, fino ai 27,52 euro del menù economico. Per Capodanno il menù 'tradizionale' costerà circa 50,82 euro a testa, fino ai 37,40 euro di quello economico. Il tempo dei ricchi pasti durante le festività sembra sempre più lontano. Anzi, Federconsumatori parla di una povertà in aumento su più fronti.

"Il nostro Paese e anche il nostro territorio - prosegue Urbinati - iniziano a conoscere la povertà alimentare. Abbiamo un 40 per cento in più, poi, per quanto riguarda i costi dell'abitare. C'è anche il fenomeno della povertà sanitaria: persone che non si curano perché non hanno le condizioni per poterlo fare. Serve una politica generale diversa. Servirebbe cambiare rotta, ma purtroppo questa finanziaria non lo fa".

Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati (presidente Federconsumatori Rimini)

