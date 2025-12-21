SOLIDARIETÀ Natale di solidarietà: regali ai bambini ricoverati negli ospedali della Romagna e di Pesaro L'associazione Be Kind To ha raccolto 880 euro grazie al supporto di sostenitori e aziende partner

Un gesto di solidarietà per portare un sorriso dove il Natale rischia di essere più difficile. In occasione delle festività natalizie, l’associazione con base a Cattolica Be Kind To ha promosso un’iniziativa a favore dei bambini ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali della Romagna e di Pesaro, con l’obiettivo di regalare un momento di gioia a chi è costretto a trascorrere le feste lontano da casa. Grazie al contributo di sostenitori, volontari e aziende partner, sono stati raccolti 880 euro, interamente utilizzati per l’acquisto di regali consegnati direttamente ai bambini nei reparti pediatrici.

"Quando un bambino è costretto a passare il Natale in ospedale, il minimo che possiamo fare è portargli un po’ di quella magia che merita", ha dichiarato Michael Balleroni, presidente di Be Kind To. "Se insieme siamo riusciti a trasformare 880 euro in sorrisi, significa che quando una comunità si muove, l’impatto è reale". L’associazione spiega che continuerà anche nel 2026 a promuovere progetti di sensibilizzazione e iniziative solidali.

