NATALE Natale e Capodanno: 17 milioni di italiani in viaggio, boom di mete estere Vacanze più brevi e frammentate, con Spagna, Francia e Gran Bretagna tra le destinazioni preferite. Il 25% sceglie sia Italia che estero, ma restano difficoltà economiche per molti.

Sono 17 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per le festività, un milione in più rispetto alle stime di novembre. Il 44% dei 17 milioni di italiani che viaggeranno a Natale andrà a casa di amici e parenti ma aumenta anche il numero di quelli che sceglieranno una meta estera. Tra le destinazioni preferite, le grandi città o le città d'arte (23%), le località di mare (22%), o di montagna (17%). E merge dal focus su Natale, Capodanno ed Epifania 2025 degli italiani dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg.

Per l'estero la meta preferita è la Spagna, seguita da Francia e Gran Bretagna. Per Capodanno il 27% sceglierà una grande città o una città d'arte, mentre il 23% degli Italiani in partenza opteranno per la montagna. Saranno comunque vacanze più frammentate, con più partenze, con una tendenza a spostarsi al di fuori dei periodi canonici e per periodi di permanenza più brevi. Il 25% dichiara che si muoverà sia in Italia che all'estero, facendo quindi più viaggi. Il 12% partirà esclusivamente per destinazioni estere, soprattutto a Capodanno e all'Epifania, dato in forte crescita rispetto al 2022.

Per il ponte dell'Epifania prevarranno soggiorni brevi, il 52% di chi parte non prevede di fare più di 2 pernottamenti. Tra le mete un viaggiatore su quattro sceglie grandi città o città d'arte e uno su cinque la montagna. Tra chi non farà vacanze il 20% lega questa scelta a motivi economici, il 13% per mancanza di ferie disponibili.

