RIMINI Natale: gli auguri dei nostri 'angeli custodi' riminesi

E' un augurio speciale, quello che arriva dagli Enti del territorio quotidianamente impegnati nel soccorso in terra e in mare e nell'assistenza ai cittadini della provincia di Rimini. Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 118 e Guardia Costiera mettono in luce la dedizione delle donne ed uomini che portano aiuto alle persone in difficoltà o in pericolo e che verificano le condizioni di sicurezza dei luoghi di vita e di ritrovo. Per questo hanno divulgato un video, testimonianza dello stretto legame di queste persone fra di loro e con i cittadini del territorio riminese.

