SCELTE AL VAGLIO Natale: le varie ipotesi del governo per gli spostamenti; decreto previsto fra oggi e domani

Non si esclude un lockdown nelle due settimane “più a rischio”, dal 24 dicembre al 6 gennaio. È quanto chiede il fronte governativo della “massima cautela” guidato da Speranza, Franceschini e Boccia. Vorrebbe dire ristoranti chiusi, saracinesche dei negozi non alimentari abbassate e divieto di spostamento nel Comune, se non per urgenza, salute e necessità. Boccia, in tv, aveva già anticipato la sua visione: “Ipotizzare assembramenti è folle. Ipotizzare cenoni oltre i conviventi è una cosa sbagliata. Noi abbiamo il dovere di salvare vite. I cenoni li faremo l’anno prossimo”, ha sottolineato a “Di Martedì”.

Uno scontro che si ripercuote anche sulla scuola, con una parte del governo che ritiene troppo pericoloso tornare in presenza il 7 gennaio e Italia viva e M5S che preparano le barricate. Misure rafforzate dunque per evitare “la terza ondata di gennaio”, o quantomeno mitigarla. Conte invece si muove lungo la linea morbida tracciata anche da Italia Viva e da parte del M5S: al massimo, una fascia arancione nazionale. Altra ipotesi, far scattare la chiusura di negozi e ristoranti nei festivi e prefestivi: 24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio ed Epifania.

Intanto in Senato la maggioranza ha trovato una mediazione per la presentazione di una mozione che impegna il governo "a rivalutare eventualmente le misure" anti Covid "con particolare riferimento a spostamenti" il 25-26 dicembre e il primo gennaio, "sulla base della più rigorosa analisi delle evidenze scientifiche, garantendo massima equità di trattamento tra cittadini residenti in comuni di diverse dimensioni". Mozione che dunque non contiene indicazioni più precise sull'apertura dei piccoli comuni. Come chiesto da Italia Viva si prevede che in caso di "nuove restrizioni, si preveda misure di ristoro proporzionate alle perdite di fatturato" anche per chi ora è aperto.

