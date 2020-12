Natale: Rimini accende le luci, polemiche per la folla a Riccione

Si sono accese le luci della città di Rimini. Alle 17,30 in piazza Cavour hanno preso il volo le grandi farfalle luminose, alte 7 metri, verso un cielo di lucine. Un omaggio alla speranza, alla libertà, al sogno e alla poesia che si unisce alle parole luminose di Tonino Guerra ‘Vincerà la bellezza’. Nello stesso momento tutto il centro storico si è illuminato: il corso d’Augusto con le scritte luminose: "Se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno" (Vasco Rossi) e "L'amicizia è una farfalla che si ferma sulla spalla" (Tonino Guerra).

“E’ un momento particolare – ha detto il Sindaco Andrea Gnassi – è un Natale diverso ma è sempre Natale. Vorremmo attraversare questo tempo sentandoci uniti, comunità. Abbiamo scelto le farfalle come omaggio al sogno e alla poesia di Tonino Guerra, di cui quest’anno ricorre il centenario. Al ponte di Tiberio galleggiano 208 boe luminose, segno di speranza. E’ vero che viviamo tempi difficili però è anche vero che “s' l'è not, u s' farà dè”, se è notte, si farà giorno”.

Ma a far discutere sui social è stata l'accensione delle luminarie a Riccione, che hanno portato su viale Ceccarini un maxi assembramento, senza alcun rispetto delle distanze in epoca covid.





