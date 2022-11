Natale: Rimini, accensioni luminarie con Francesco Bagnaia

Rimini accende le luminarie il 3 dicembre, alla presenza dell'iridato di MotoGP Francesco Bagnaia e di altri campioni di motociclismo, i quali daranno così avvio al periodo festivo per la città. Le luci illumineranno non solo le vie del centro, ma anche quelle del lungomare e dei quartieri più periferici. L'orario è stato ridotto, dalle 16,30 a mezzanotte. Il conto alla rovescia all'accensione delle luci natalizie sarà in piazza Cavour con i protagonisti dei FIM Awards che si terranno sabato in città. Si tratta di quaranta campioni, vincitori dei titoli mondiali 2022 nei vari campionati organizzati dalla federazione internazionale e guidati dal portacolori di Ducati, Bagnaia.

I campioni assisteranno all'evento affacciandosi dal teatro Galli per salutare il pubblico e avvieranno da lì lo spettacolo in programma in concomitanza con l'accensione delle luci che avverrà alle ore 17. La festa proseguirà fino alle 18 per dare ufficialmente il via al cartellone di eventi 'Rimini, il Capodanno più lungo del mondo' che culminerà con l'Epifania.

