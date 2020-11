RIMINI Natale2020: luminarie a spese del comune di Rimini, “Un’azione a sostegno dei nostri negozi e artigiani”

Natale2020: luminarie a spese del comune di Rimini, “Un’azione a sostegno dei nostri negozi e artigiani”.

Per sostenere i negozi e i pubblici esercizi, il Comune di Rimini ha deciso di farsi carico delle spese per le luminarie natalizie, da Torre Pedrera a Miramare passando per il centro e i borghi. Quest’anno infatti, anziché dare il tradizionale contributo ai comitati turistici e ai comitati d’area della città, l’Amministrazione Comunale coprirà interamente il costo per il noleggio, montaggio e smontaggio delle luminarie, sgravando così commercianti ed esercenti della quota di spesa abitualmente sostenuta (che si aggirava tra i 120 e i 150 euro).

Un’azione concreta per sostenere i negozi e i pubblici esercizi in questo eccezionale momento storico e far sì che possa essere garantita un’illuminazione diffusa per tutta la città. “Oggi è ancora difficile fare previsioni sul dicembre che ci attende, appesi come siamo all’andamento dell’epidemia di queste settimane – dice l’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad - L’auspicio è che nelle prossime settimane il contesto sanitario generale possa consentire, seppur regolamentati e contingentati, gli spostamenti e la fruibilità di negozi e attività, in modo da favorire una ripresa delle attività per i commercianti e per i pubblici esercizi".

Oltre a sostenere le spese per le luminarie, così come annunciato qualche settimana fa, si lavora per incentivare l’accessibilità al centro storico e la fruizione dei parcheggi dell’anello del centro storico, valutando l’introduzione di agevolazioni tariffarie”.



