Natalità, in 20 anni in Italia si è ridotta di un terzo

Il declino demografico è una spina nel fianco ormai di ogni Paese industrializzato. In Italia e in Europa assume contorni sempre più preoccupanti, pure se impensieriscono anche i casi di Giappone, Corea del Sud, recentemente anche Cina. L'impegno dev'essere di tutti, è il messaggio del Meeting, che ogni anno organizza convegni e dibattiti sul tema. Non ha fatto eccezione quest'anno, partendo dai numeri di Mario Bolzan, già professore di Statistica Sociale all'Università di Padova. In Italia, ha detto, negli ultimi 20 anni la natalità, espressa come numero di nati per mille abitanti, è crollata dal 9,7 al 6,3, si è ridotta di un terzo.

In 60 anni i figli per donna sono passati da 2,5, numero appena sufficiente perché una comunità si riproduca, a 1,2. Anche il governo Meloni si è focalizzato sulla lotta al calo demografico, rilevando la centralità del problema. Nulla pare funzionare, ha rilevato però Matteo Rizzolli, professore di Politica Economica all'Università Lumsa, mostrando i dati relativi ai Paesi con politiche e sostegni alla famiglia superiori a quelli italiani. Ciò non toglie, ha concluso, che le famiglie vadano prese sul serio, e gli aiuti, per essere efficaci nel tempo, debbano diventare strutturali.