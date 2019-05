Naufragio al largo della Tunisia, almeno 70 migranti morti

Almeno 70 migranti sono annegati nell'affondamento della loro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia da Sfax in Tunisia. Sedici i sopravvissuti, salvati da pescherecci nella zona. I migranti, di origine subsahariana, sono partiti dalla Libia. Le operazioni di salvataggio sono condotte della Marina tunisina. Intanto, è in porto a Lampedusa con i 30 migranti salvati davanti alla Libia la Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Human. La nave è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza, l'equipaggio è indagato dalla procura di Agrigento con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I migranti, dice il premier Conte, 'saranno fatti scendere e messi in sicurezza. Ci mancherebbe, mica li mettiamo in galera o li affoghiamo in mare..'. 'Non è una nave libera', attacca Salvini. 'Spero smetta di girare nel Mediterraneo', afferma Di Maio.