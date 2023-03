Naufragio Cutro: recuperati altri corpi, salgono a 85 le vittime accertate Attesa per il question time del premier Meloni, che alla Camera dovrà rispondere proprio sul tema delle migrazioni

Altri 5 corpi restituiti dal mare, nell'area del naufragio del 26 febbraio a Steccato di Cutro. Un bambino, tra i 7 e gli 8 anni, una bambina di circa 3 anni e tre adulti, due uomini e una donna. Sono 85 le vittime accertate ad oggi, e sale a 35 il numero dei minori deceduti, 26 avevano tra 0 e 12 anni.

Gestione migranti sotto gli occhi del Parlamento, dalle 15: c'è attesa per il primo question time alla Camera del premier Giorgia Meloni che dovrà rispondere su vari fronti. Si parte dal naufragio del 10 marzo al largo delle coste libiche chiedendo luce sull'intervento italiano in quel salvataggio; ma anche sulle iniziative, allargando al livello europeo, per contrastare l'attività criminale dedita al traffico di migranti e avviare un processo di immigrazione regolare ed ordinata.

Tra gli altri temi oggetto di interrogazione: la strategia del Governo per il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'Unione europea; la ratifica della riforma del Trattato che istituisce il MES; poi la tutela della produzione nazionale e dei livelli occupazionali in merito alla filiera dell'automobile. Per la premier primo confronto diretto con Elly Schlein che per il PD interroga sull'introduzione del salario minimo e sul tema dell'ampliamento del congedo paritario.

