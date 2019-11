Naufragio Lampedusa: cinque i cadaveri recuperati

Cinque i cadaveri trovati finora, fra spiaggia e mare, dopo il naufragio di ieri sera ad un miglio da Lampedusa: tre donne sono state ritrovate in mare mentre altre due a terra. I 149 migranti tratti in salvo grazie all'allarme lanciato da due pescatori che dalla costa hanno visto la barca in difficoltà hanno riferito che sul barcone vi erano altre venti persone che risultano disperse. La barca si è capovolta nel mare in tempesta. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio e omicidio colposo plurimo.