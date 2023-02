CALABRIA Naufragio: strage di migranti, molti bambini e un neonato. Fermati 3 scafisti

Naufragio: strage di migranti, molti bambini e un neonato. Fermati 3 scafisti.

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche in mare dei dispersi del naufragio del barcone di migranti, recuperati altri tre corpi che fanno salire le vittime accertate a 62. Le ricerche sono condotte dalla Capitaneria di porto di Crotone con l'ausilio di unità del reparto aeronavale della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Dalle 6 sono entrati in azione i sommozzatori della Guardia costiera e da poco è entrato in azione anche l'elicottero della Capitaneria di porto.

Altre due persone sarebbero state fermate, secondo indiscrezioni raccolte in ambienti giudiziari, con l'accusa di essere stati gli scafisti. Si aggiungono a quella di nazionalità turca già bloccata, con la stessa accusa, nella giornata di ieri.



80 persone sono state salvate. Ventuno di loro sono in ospedale. Si temono oltre 100 morti. Tra le vittime anche due gemellini di pochi anni e un bimbo di alcuni mesi. Il numero dei bambini morti si aggirerebbe sulla ventina. La barca sulla quale viaggiavano i migranti, un caicco partito 4 giorni fa dalla Turchia, si è spezzata in due a causa del mare mosso.

Richiamo di Mattarella all'Europa: "Governi concretamente il fenomeno migratorio". Cordoglio da von der Leyen che invita a "raddoppiare gli sforzi". Meloni esprime un profondo dolore e invita a non speculare sui morti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: