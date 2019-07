Nave Gregoretti ad Augusta, in attesa di risposte dalla UE sugli oltre 130 migranti a bordo

Situazione di stallo per la nave Gregoretti, della Guardia Costiera, con a bordo 131 migranti partiti a bordo di gommoni, dalla Libia, e soccorsi in mare. L'imbarcazione – dopo aver fatto sbarcare una donna incinta ed il suo nucleo familiare - ha ormeggiato questa notte al porto di Augusta: un fatto normale – ha sottolineato il Ministro Toninelli - per una nave militare. “Ora – ha aggiunto - la Ue risponda, perché la questione migratoria riguarda tutto il Continente”. Prosegue, insomma, il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sulla ricollocazione. La Guardia Costiera, in una nota, sottolinea come i migranti vengano assistiti dall'equipaggio e dal team medico in attesa – come confermato dal Viminale – delle determinazioni politiche e del riscontro positivo dell'Unione Europea”.