Nave Vespucci a Riccione omaggia le 7 vittime dell'A4

l'intervista a Luigi Romagnoli

Cerimonia di accoglienza nella sala del Consiglio Comunale, il Comandante della Nave Scuola Amerigo Vespucci, con una delegazione dell'equipaggio porta alle famiglie delle 7 vittime e a tutta la cittadinanza le condoglianze a nome della Marina Militare. Li ricorda per nome, uno ad uno, la sindaca Daniela Angelini che in un intervento toccante parla di “una città colpita al cuore e che ancora – dice – “fatica a trovare la forza per andare avanti, a trovare un senso nel quotidiano”. “Una nave, benché possa attraversare una tempesta, ne uscirà sempre - ricordato dal Comandante Luigi Romagnoli. La città di Riccione, che siamo qui ad abbracciare in questo momento di dolore, ne saprà uscire più forte, con un ancora più profondo e rinnovato senso di comunità”. Ricorda poi il ruolo della nave scuola quale ambasciatrice dell'Italia nel mondo, sorpreso dall'accoglienza straordinaria che i riccionesi, per mare e da terra, hanno riservato all'Amerigo Vespucci.

Nel video, l'intervista al Comandante di Nave Vespucci, Luigi Romagnoli