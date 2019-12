'Ndrangheta: sequestrati 400 mln beni a imprenditore

'Ndrangheta: sequestrati 400 mln beni a imprenditore.

Beni per 400 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della Dda, a Antonio Ricci, di 43 anni, imprenditore attivo nel settore criminale del gioco d'azzardo. Ricci è coinvolto nell'operazione "Galassia" che nel 2018 porto a 18 arresti per una pluralità di associazioni per delinquere operanti in tutta Italia attive nel settore della raccolta delle scommesse in rapporto con le principali cosche reggine De Stefano-Tegano, Pesce-Bellocco e Piromalli.



I più letti della settimana: