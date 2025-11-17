Nebbia e buio li fanno perdere nei boschi di Pennabilli: salvati cinque escursionisti riminesi

Un’escursione pomeridiana nei boschi di Pennabilli ha rischiato di trasformarsi in un’emergenza nella serata di sabato 15 novembre. Cinque persone provenienti da Rimini – un adulto e quattro adolescenti – hanno perso l’orientamento attorno alle 20, quando una fitta nebbia e l’oscurità hanno ridotto drasticamente la visibilità. Nonostante fossero dotati di Gps, le condizioni ambientali li hanno disorientati lungo i sentieri dell’area.

Il gruppo è riuscito a trovare riparo nel bivacco “Rifugio Fontanelle”, da cui è partita la chiamata al 112. La centrale operativa ha subito attivato il Nucleo Carabinieri Forestale di Sant’Agata Feltria, avviando le ricerche in una zona resa difficile da strade dissestate e visibilità quasi nulla. Per questo è stato necessario il coinvolgimento immediato della Protezione Civile di Pennabilli, coordinata dal sindaco, che ha messo a disposizione mezzi idonei e supporto logistico per raggiungere l’area impervia.

L’azione congiunta ha permesso di individuare rapidamente i cinque escursionisti, tutti in buone condizioni di salute. Dopo le verifiche, l’adulto e i quattro ragazzi sono stati accompagnati in sicurezza alla loro auto.







