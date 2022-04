Nel 1945 soldati americani le rubarono la torta di compleanno, dopo 77 anni fanno ammenda

Aveva 13 anni il 28 aprile del 1945, la vicentina Meri Mion, quando i soldati americani le rubarono la torta di compleanno che la madre aveva messo alla finestra a raffreddare. Ora, dopo 77 anni, una delegazione U.S. Army di stanza in Italia ha deciso di fare ammenda, consegnando personalmente una torta per i suoi 90 anni. La consegna è avvenuta in occasione della cerimonia per l'anniversario dell'arrivo americano a Vicenza. Meri, ovviamente ospite d'onore, si è commossa del gesto, ringraziando e commentando "Sapevo che era andata per un buon fine", promettendo poi di mangiarla insieme alla sua famiglia.

