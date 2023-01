POLIZIA Nel 2022 aumentano dell'11% gli incidenti mortali, il bilancio della Stradale Dati in diminuzione rispetto al 2019; ritirate 30.560 patenti di guida

Aumentano nel 2022 gli incidenti stradali rispetto al 2021 ma diminuiscono se confrontati ai numeri che precedono la pandemia. I numeri li fornisce la Polizia stradale, nel bilancio delle attività condotte. In particolare, a fronte di un aumento della incidentalità complessiva del 7,1%, incidenti mortali e vittime sono aumentati rispettivamente del 7,8% e del 11,1%, mentre incidenti con lesioni e persone ferite del 8,4% e del 10,6%. Rispetto al 2019, invece, i dati risultano in diminuzione (-8,3% per gli incidenti mortali e vittime, -9,2% per gli incidenti con feriti e -13,2% persone ferite). Oltre 30.500 le patenti di giuda ritirate e 40mila carte di circolazione. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 415.995, di cui 13.448 sanzionati per guida in stato di ebbrezza; quindi il 3,2%.

