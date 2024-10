MALTEMPO Nel Pisano tracimati torrenti, Vigili del fuoco salvano 15 persone

Nel Pisano tracimati torrenti, Vigili del fuoco salvano 15 persone.

Una violenta precipitazione ha interessato nella notte ampi territori dei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano: torrenti e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni. Alcune vetture sono state trascinate dall'acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. In particolare gli interventi immediati di soccorso hanno consentito il salvataggio di 15 persone recuperate dai tetti delle autovetture o da canali dove erano state trascinate.

"Non mettetevi in viaggio se non per estrema necessità, l'unica strada praticabile è presa d'assalto e rende difficile il passaggio dei mezzi di soccorso". E' l'invito rivolto alla popolazione via Facebook dal comune di Riparbella (Pisa), uno dei maggiormente colpiti dall'ondata di maltempo delle scorse ore. Anche il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, invita alla prudenza e sconsiglia gli spostamenti



I salvataggi sono avvenuti quasi tutti, 13, nella zona Le Badie nel comune di Castelllina Marittima e 2 nel comune di Santa Luce. Stamani poi i vigili del fuoco sono intervenuti alle 5,45 in via Provinciale Vicarese, nel comune di Vicopisano, per un incidente stradale, che ha coinvolto un'auto uscita fuori strada e finita in un fossato pieno di acqua. L' intervento del personale dei pompieri ha permesso alla conducente di uscire dall'abitacolo in sicurezza. Sul posto anche le forze dell'ordine e personale del 118.



"A Riparbella nelle ultime tre ore sono venuti giù 120 mm di pioggia, una cosa mai vista". Così su Facebook Salvatore Neri, sindaco di Riparbella tra i comuni del Pisano interessati nella notte da una violenta precipitazione.



