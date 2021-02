Nell’anno del Covid, Rimini sempre attrattiva

Nonostante il Covid, Rimini risulta in controtendenza rispetto alle grandi città metropolitane per la differenza fra le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche. Stando a il “Sole 24 ore”, che traccia uno spaccato dell’Italia dei trasferimenti fra centro e periferia con conseguente allontanamento dai grandi centri, a Rimini si conferma debole ma positivo il saldo migratorio con un aumento del 0,51% rispetto al 2019. Sono 15 le città metropolitane prese in esame nella ricerca del quotidiano economico-finanziario che riporta l’andamento dei residenti registrati in anagrafe negli ultimi 5 anni.







Uno spaccato da cui emerge come 13 di queste città portino un segno negativo sui trasferimenti di residenza. Risultato statistico che si raggiunge al netto dei fenomeni naturali (nascite e decessi) e che mette in luce i segni di una crisi le cui origini sono da imputare anche all’emergenza sanitaria. Il trend negativo però non si riflette nelle città con vocazione turistica che evidentemente sono state in grado di attrarre più cittadini, probabilmente per una maggiore offerta di servizi e una migliore qualità della vita.

Una crescita che - ad esclusione del 2020 - risulta comunque sempre positiva negli ultimi 5 anni, anche se si includono i dati derivati dall’andamento natalità / decessi, che come noto è negativo da oltre 10 anni. Questa variazione percentuale generale dei residenti registrati in anagrafe negli ultimi 5 anni infatti è cresciuta di 0,84% nel 2016; 0,33 nel 2017; 0,79 nel 2018; 0,11% nel 2019 e risulta invece negativa nel 2020 con un valore di -0,07%. “Una crescita, anche se leggera, nell’indice di attrattività - dichiara Anna Montini Assessore alla statistica - nonostante l’anno difficilissimo che ha attraversato la nostra città è un segnale positivo che testimonia come Rimini risulta una località di grande interesse regionale e nazionale e non solo per le motivazioni turistiche ma per l’offerta dei servizi e della qualità della vita che è in grado di offrire ai suoi residenti. Una conferma del lavoro che in questi anni ha fatto l’Amministrazione comunale.”