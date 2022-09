Nelle Marche trionfa il centro-destra: Fratelli d'Italia primo partito, Pd secondo

Elena Leonardi (Fratelli d'Italia)

Il centro-destra prende tutto nei collegi uninominali nelle Marche, sia per la Camera che per il Senato. Alla Camera il centro-destra si attesta al 44,63% contro il 26,69% del centro-sinistra. Al Senato vittoria ancora più ampia, seppur di pochissimo, con il centro-destra al 44,80% e il centro sinistra al 26,34%. I dati definitivi che comprendono anche gli eletti del proporzionale devono arrivare, ma la fotografia è chiara. In linea con il dato nazionale, Fratelli d'Italia fa l'exploit, diventando il primo partito della Regione. Il Pd esce sconfitto dalla sfida, anche se rimane il secondo partito delle Marche.

La Regione eleggerà 15 parlamentari. Sei di loro sono già sicuri, dopo la vittoria diretta all'uninominale. Sono tutti del centro-destra. Sono Francesco Battistoni, senatore di Forza Italia, insieme a Mirco Carloni, vice-presidente regionale (Lega), Stefano Maria Benvenuti Gostoli avvocato di Ancona (Fratelli d'Italia), Giorgia Latini (Lega), Antonio De Poli (senatore Udc) ed Elena Leonardi (coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia). Non ce la fanno, agli uninominali nell'area Marche Nord, Marco Bentivogli e Giordano Masini, entrambi candidati per il centro sinistra.