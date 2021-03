EMERGENZA SANITARIA Nelle residenze per anziani cali in contagio, Iss: "Effetto delle vaccinazioni" Ricoveri per Covid superano la soglia d'allerta del 40%. 44 vittime in Emilia Romagna, 4 a Rimini

In Italia preoccupa il livello di occupazione ospedaliera. Buone notizie dalle residenze per anziani, dove i contagi sono invece in calo. A Palazzo Chigi riunione di due ore tra il presidente del Consiglio Draghi e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. I ricoveri per Covid nei reparti italiani superano la soglia d'allerta del 40%, le terapie intensive sono oltre il 30% in 12 Regioni. Lombardia ancora nel caos, causa errori di gestione sul sistema della società Aria, gli hub vaccinali erano quasi deserti, il presidente Fontana se la prende con la società, che comunque è della Regione, mentre Matteo Salvini annuncia l'arrivo di Poste Italiane a gestire le prenotazioni. Buone notizie invece dalle residenze per anziani, comunica l'Istituto di Sanità: da fine febbraio alle prime settimane di marzo l'incidenza dei contagiati è sovrapponibile o inferiore a quella di inizio ottobre, un dato dunque in controtendenza rispetto all'andamento dell'epidemia nella popolazione generale.

Secondo l'Iss, è l'effetto delle vaccinazioni. Calano i contagi, a quasi 14mila (13.846), ma il calo c'è ogni fine settimana, su quasi 170mila tamponi (169.196). Tutti in aumento invece gli indicatori ospedalieri, le terapie intensive sono oltre 3.500 (3.510, +62) (28.049, +565 ricoveri ordinari); i decessi sono 386 da ieri (105.328 totali).

In Emilia Romagna sono oltre 2.100 (2.118) i nuovi positivi, su poco meno di ventimila tamponi (19.902) che porta al 10,6 la percentuale dei positivi. Ancora una lieve discesa per le terapie intensive, di 6 unità (390), ma da ieri sono oltre 130 in più i ricoveri ordinari (3.702, +137). 44 le vittime, 4 a Rimini e provincia (una donna di 88 anni e tre uomini di 84, 72 e 68 anni) dove i casi in più sono 215 (119 sintomatici). E mentre gli esperti dell'Agenzia europea del farmaco sono attesi in Russia il 10 aprile, Vladimir Putin si vaccinerà domani contro il coronavirus. Il presidente russo ha attaccato l'Unione Europea, dicendo che difende gli interessi delle aziende piuttosto che le persone. La Germania ha prolungato il lockdown fino al 18 aprile. Nel mondo il Covid finora ha provocato 123 milioni di contagi e 2 milioni 700mila vittime.

