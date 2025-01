Neonata rapita e ritrovata: "Ieri io e mio marito siamo morti e risorti" scrive la mamma

Ha simulato per nove mesi la gravidanza e l'8 gennaio ha anche annunciato la nascita di un maschietto, Ansel, con un post su Facebook, Rosa Vespa, la 51enne di Cosenza fermata insieme al marito Acqua Moses, di 43 anni, senegalese, per il sequestro della neonata di un giorno, rapita nella clinica Sacro cuore e ritrovata dopo 3 ore dalla Polizia. Quando gli agenti sono entrati in casa della coppia a Castrolibero, hanno trovato i due intenti a festeggiare con alcuni parenti l'entrata in casa del neonato che avevano vestito come un maschietto.

"E' stato bellissimo riabbracciare mia figlia, sono contento. La bimba sta bene. Come sta mia moglie? diciamo bene". A dirlo, sorridente ma chiaramente stanco dopo avere trascorso ore di inferno, è stato il padre della neonata. L'uomo stamani si è recato all'ospedale dell'Annunziata a prendere la piccolina, quindi è tornato alla clinica Sacro cuore dove si trova la moglie e da dove la piccola è stata rapita.

'Ieri io e mio marito siamo morti e risorti', scrive su Fb la mamma, postando la foto del figlio di 6 anni che bacia la sorellina, e ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a risolvere il caso in poche ore.

Plauso alla Polizia anche dalla premier Meloni su X: "Un plauso ai nostri uomini e donne in divisa per lo straordinario lavoro di squadra e di ricerca".