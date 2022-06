CATANIA Nessun rapimento, la piccola Elena uccisa dalla madre con un coltello forse la gelosia il movente dell'infanticidio, che per la procura sarebbe stato premeditato

Alla fine Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia Elena di 5 anni. Ma nell'interrogatorio, ancora in corso, non ha saputo spiegare come e perché avrebbe commesso il delitto. Il rapimento era una messa in scena. La donna aveva fatto ritrovare il cadavere della bimba, il cui sequestro era stato denunciato ieri nel Catanese dalla stessa madre. L'ha colpita più volte con un coltello da cucina e poi ha messo il corpicino in dei sacchi neri, prima di nasconderlo sotto terra. Lo ha raccontato lei stessa a investigatori e inquirenti. La donna, sottolinea la procura, ha anche precisato di aver "portato a termine l'orrendo crimine in maniera solitaria". Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre "per via di una forma di gelosia nei confronti dell'attuale compagna dell'ex convivente" in quanto non tollerava che alla donna "vi si affezionasse anche la propria figlia". Lo scrive la procura di Catania.

Durante le indagini gli inquirenti avevano puntato sia sul rapimento che sulla denuncia della madre, apparsa "poco credibile" nella ricostruzione. Il nonno paterno della bimba: 'chi è stato deve pagare'.

