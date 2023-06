Nessuna traccia di Kata, s'indaga per sequestro di persona a scopo d'estorsione

Fiaccolata ieri sera a Firenze per la piccola Kataleya Mia Alvarez, “Kata” per i conoscenti, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da sabato. L'iniziativa, organizzata dagli inquilini dello stabile occupato dove la piccola vive con la madre e il fratellino, vede la partecipazione anche della comunità peruviana e di alcuni cittadini. Una lunga preghiera dedicata alla bambina, per chiederne il ritorno a casa della bambina, ha preceduto l'avvio della fiaccolata, che partendo da via Boccherini ha sfilato per le vie del quartiere. Un centinaio i partecipanti ad intonare intonano preghiere e slogan.

Intanto Direzione distrettuale antimafia e Carabinieri indagano su un possibile sequestro di persona a scopo d'estorsione. Nelle ricerche si stanno impiegando anche droni e termocamere, ma nelle prossime ore sarà chiuso il Piano provinciale per le persone scomparse e fascicolo passerà nelle mani di due magistrati. "Non abbiamo novità rispetto a ieri - ha spiegato il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze - È confermata la ricostruzione con la bambina che giocava nel cortile e poi tra le 15 e le 15,15 è stata persa di vista". A rischio suicidio i genitori, che hanno ingerito liquidi tossici.