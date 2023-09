RIMINI "Netflix non offese Muccioli", chiesta l'archiviazione per l'indagine sulla serie tv su San Patrignano

La Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per diffamazione aggravata scattata in seguito alla denuncia presentata da Giacomo e Andrea Muccioli, in proprio e nelle vesti di figli di Vincenzo Muccioli e Maria Antonietta Cappelli, contro Netflix, la società di distribuzione '42 srl' e sette persone che hanno partecipato alla produzione, montaggio, regia, scrittura e sviluppo della docu-serie 'SanPa. Luci e tenebre a San Patrignano'.

Per i querelanti la presunta violazione dell'onore e del decoro, avrebbe riguardato tre profili tematici, ovvero la presunta morte per Aids, l'omosessualità e la misoginia di Vincenzo Muccioli. Ma secondo il pm Davide Ercolani "deve escludersi la responsabilità in capo agli indagati, poiché la narrazione dei fatti è avvenuta con modalità e forme rispettose delle varie tesi, senza che nella narrazione vi sia una adesione ad una versione piuttosto che un'altra". In un passaggio della richiesta di archiviazione viene sottolineato, inoltre, che nella docu-serie sono stati inseriti "contenuti dal contenuto più equilibrato rispetto a quanto emergeva da alcune fonti, rispettando in tal modo, non solo il limite della continenza, ma dimostrando la volontà di dare una lettura oggettiva degli eventi". In conclusione, "deve ritenersi che la condotta degli indagati sia espressione del diritto di cronaca e come tale scriminata".

