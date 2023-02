Neve fino alla costa, disagi nel trasporto pubblico. Cade albero a Covignano

Alla luce delle previsioni meteo, che davano temperature inferiori allo zero per la notte e le prime ore del mattino e dell'allerta meteo che preannunciava nevicate anche a basse quote, a Rimini, sin dalla notte sono entrati in azione i mezzi spargisale e gli spazzaneve attivati in base al 'Piano Neve' predisposto dal Comune. In particolare sono stati quattro i mezzi spargisale entrati in azione nel forese e tre nell'area urbana, ai quali si sono aggiunti, con l'inizio della nevicata che si è intensificata nel mattino, anche i mezzi spazzaneve. Complessivamente sono usciti 4 spazzaneve nell'area urbana e 8 nel forese.

Le zone maggiormente interessate dagli interventi sono state quelle collinari di Covignano, Monte Cieco, San Paolo e, nell'area urbana, la zona nord di Rimini. Questa mattina in via Covignano è caduto un albero privato nella zona fonte Galvanina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rimosso la pianta e la strada, che è stata chiusa per circa un'ora, è stata riaperta. Non si sono registrate al momento altre criticità.



Le prime ore del mattino hanno registrato forti criticità per lo svolgimento del regolare servizio di trasporto pubblico in alcuni territori extraurbani della Romagna. Lo fa sapere l'azienda Start Romagna, che opera nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le copiose nevicate stanno causando problemi alla circolazione e le linee in partenza e transito dalle località collinari sono state momentaneamente sospese.



Le difficoltà maggiori si registrano nel bacino extra-urbano di Forlì-Cesena dove numerose linee non vengono al momento effettuate. Nel comprensorio di Forlì, dove il servizio viene svolto con mezzi dotati di catene, potrebbero accumularsi dei ritardi.

Nel riminese al momento è sospesa la sola linea 162 e si registrano limitazioni su alcune corse. "Sono garantite tutte le linee urbane e il servizio scuolabus - sottolinea Start Romagna -, ma si segnalano forti ritardi a causa dei disagi alla circolazione". Il programma delle corse verrà aggiornato in base all'evolversi della situazione meteorologica e alla pulizia delle strade. L'azienda ha predisposto una pagina sul proprio sito web in cui vengono segnalate in tempo reale le modifiche al servizio. Segnalate anche le scuole chiuse a Verucchio.