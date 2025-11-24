STRADE INNEVATE Neve record e derapate: l’Alta Valmarecchia si rialza ma teme i “piloti” del Titano Protezione Civile in prima linea con oltre 100 volontari; ora l’allarme riguarda gli automobilisti provenienti da San Marino e territori limitrofi che trasformano le strade innevate in piste da rally. Il sindaco: "Potenzieremo i controlli"

L’emergenza neve del 22-23 novembre in Alta Valmarecchia si è ufficialmente conclusa, ma il weekend resterà nella memoria del territorio. Come comunica il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile Rimini, oltre 100 volontari, suddivisi in 17 squadre, hanno affrontato più di 70 interventi per ripristinare la viabilità e assistere le famiglie isolate dopo le intense nevicate. "Torniamo a casa stanchi e infreddoliti, ma con il cuore pieno di soddisfazione", ha dichiarato il presidente Carlo Zecchin, ringraziando le comunità per i numerosi messaggi di gratitudine.

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, a Montecopiolo il manto bianco ha superato il mezzo metro: "La neve a novembre? Stavolta è record", commenta il sindaco Pietro Rossi, impegnato nel ripristino di strade ed elettricità, con alcune frazioni ancora alimentate da generatori.

Ma insieme alle immagini da cartolina è emerso un nuovo fronte di criticità: le derapate sulla neve. In particolare, le autorità denunciano comportamenti pericolosi da parte di automobilisti provenienti da San Marino e territori limitrofi, che percorrono a velocità eccessiva le strade dell’alta valle, mettendo a rischio sé stessi e gli altri. "Potenzieremo controlli e posti di blocco, anche notturni", annuncia Rossi, promettendo un giro di vite per tutelare cittadini e soccorritori.

