RECOVERY FUND Next Generation EU, accordo raggiunto, Conte: "Dobbiamo solo correre"

Next Generation EU, accordo raggiunto, Conte: "Dobbiamo solo correre".

Accordo raggiunto dai 27 a Bruxelles sul Recovery Fund. "Appena raggiunto in Consiglio europeo l'accordo definitivo sul NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all'Italia: 209 miliardi. Approvato anche il Bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre!", scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. "Veti superati, accordo raggiunto al Consiglio europeo", afferma il ministro degli affari europei Enzo Amendola che aggiunge: "Si conferma la condizionalità sullo stato di diritto. Adesso acceleriamo ancora di più perché le risorse del bilancio e del Next Generation EU diventino progetti per cambiare e far ripartire Italia ed Europa".

Sulla stessa lunghezza il tweet del presidente del Consiglio Ue Charles Michel. "Accordo sul Next Generation EU e sul Recovery Fund. Ora possiamo cominciare con l'attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale".

