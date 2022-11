Nicolò Anselmi è il nuovo vescovo di Rimini

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Rimini presentata per raggiunti limiti di età da mons. Francesco Lambiasi. Il Pontefice ha quindi nominato nuovo vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi, trasferendolo dall'ufficio di vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Genova. Mons. Anselmi, nato a Genova 61 anni fa, prima di entrare in seminario e diventare poi sacerdote aveva conseguito una Laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università del capoluogo ligure. Tra i suoi incarichi passati, quello di responsabile del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile della Cei.

Dichiarazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: “A nome della città esprimo le più sincere congratulazioni e il benvenuto a Monsignor Nicolò Anselmi, nuovo Vescovo della Diocesi di Rimini. Una figura di alto profilo, che ha fatto un lungo e importante percorso a contatto con il mondo dei giovani e con il mondo degli ultimi, che giunge a Rimini dalla diocesi di Genova per assumere la guida spirituale della nostra comunità in cammino, in un momento storico caratterizzato da grandi difficoltà sociali ed economiche. Da parte dell’amministrazione esprimo la massima disponibilità a collaborare insieme nel lavoro che ci aspetta per rispondere alle molteplici e urgenti esigenze per il bene della comunità. Ringrazio, inoltre, il Vescovo uscente Monsignor Francesco Lambiasi per il grande lavoro svolto in questi quindici anni durante i quali non ha mai smesso di sollecitare la politica all’impegno e all’altruismo, in modo speciale in un momento attraversato dalle angosce e dalle difficoltà dovute alla pandemia, alla crisi economica e al conflitto bellico. Una presenza fondamentale per la comunità, che abbiamo voluto esprimere conferendogli la cittadinanza onoraria e alla quale rivolgo ancora un sentito ringraziamento”.

Dichiarazione del presidente Assemblea legislativa E.R, Emma Petitti: "Il Vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi, ha ufficializzato le proprie dimissioni dall’incarico e ha comunicato che a sostituirlo sarà Monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare della diocesi di Genova. «A Mons. Lambiasi va il mio sincero ringraziamento per come ha operato a beneficio della comunità riminese e per i valori che ha saputo trasmettere nei suoi quindici anni di magistero. A Mons. Anselmi un caloroso benvenuto, certa che la sua opera sarà davvero preziosa per l’intero territorio provinciale», questo il commento di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna".