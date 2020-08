VIAGGI Niente più sedili vuoti nei treni ad alta velocità, finisce il distanziamento. Cts: "molto preoccupati"

Finisce il distanziamento sui treni: tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia e Italo potranno viaggiare con il cento per cento dei posti occupati.Niente più sedili vuoti, dunque, nonostante la curva dei contagi sia in crescita da qualche giorno e l'indice di contagio (Rt) è ormai prossimo all'1 a livello nazionale. La decisione non viene condivisa dagli esperti del Comitato tecnico scientifico: 'è una scelta - dichiarano - che desta molta preoccupazione'. La scelta fatta , dicono fonti del Cts all'Ansa, è stata presa senza attendere il parere degli esperti. Nella mattinata di giovedì, secondo quanto è stato possibile ricostruire, il Mit ha inviato al Comitato una richiesta di valutazione del nuovo piano per i treni ma nella riunione che si è tenuta nel pomeriggio il tema non è stato affrontato, visto che sul tavolo c'erano altre questioni.



Anche sui mezzi pubblici in Lombardia, da oggi, non c'è più distanziamento, anche se resta l'obbligo di guanti e mascherina.

