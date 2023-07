Niente Tari per chi adotta un cane, iniziativa ad Alberobello I soldi risparmiati sulla Tari si potranno quindi spendere per prendersi cura di un amico a quattro zampe che dà sicuramente più affetto di una bolletta

Niente Tari per chi adotta un cane, iniziativa ad Alberobello.

La Tassa sui rifiuti, più comunemente nota come Tari, è una delle tasse più detestate dagli italiani perché viene calcolata anche sulla metratura della casa, ma non è detto che solo perché uno ha la casa grande, allora produce più rifiuti. In alcuni Comuni d'Italia è nata un'iniziativa legale per la quale è prevista l'esenzione della Tari: adottare un cane. Lo ha deciso il consiglio comunale pugliese di Alberobello, in provincia di Bari. Per il momento è in via sperimentale e la scelta di far partire questa novità nel periodo estivo è anche per il fatto che in estate il fenomeno dell'abbandono degli animali domestici aumenta. Tra gli scopi c'è quello di incentivare l'impegno a favore degli animali. E i soldi risparmiati sulla Tari si potranno quindi spendere per prendersi cura di un amico a quattro zampe che dà sicuramente più affetto di una bolletta.

Non è la prima volta che viene presa un'iniziativa di questo genere in Puglia. Nel 2018, infatti, nel comune di Locorotondo c'era stata stata un'azione similare. E nel 2016 a Bisceglie avevano previsto sconti sulle tasse comunali per un totale di cinquemila euro per chi avesse adottato un cane. A Taranto qualche mese fa ha regalato un percorso con un educatore a chi ha deciso di adottare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: