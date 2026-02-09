Night club aperto nonostante le autorizzazioni revocate, titolare denunciata

La Polizia di Stato di Rimini ha denunciato la titolare di un night club del capoluogo romagnolo e disposto la chiusura del locale, risultato aperto al pubblico nonostante la revoca delle autorizzazioni avvenuta un anno prima. Il provvedimento è scattato nei giorni scorsi nel corso di un controllo effettuato, intorno alla mezzanotte, dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Rimini, nell’ambito dei servizi disposti dal Questore per la verifica della regolarità degli esercizi pubblici e per il controllo della movida urbana e del cosiddetto “circuito del divertimento”, in concomitanza con lo svolgimento del SIGEP alla Fiera di Rimini.

All’interno del locale, regolarmente funzionante con musica di intrattenimento e servizio bar, sono state identificate diverse figuranti di sala e una decina di clienti. Dagli accertamenti è emerso che oltre un anno fa il SUAP del Comune di Rimini aveva revocato le autorizzazioni, disponendo il divieto di prosecuzione dell’attività di pubblico spettacolo, trattenimento danzante e somministrazione di alimenti e bevande, a seguito del mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

In assenza di licenze valide, gli agenti hanno fatto interrompere l’attività, disponendo l’abbassamento graduale della musica fino allo spegnimento completo e la chiusura del night club. La titolare è stata deferita all’autorità giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per aver allestito e aperto un luogo di pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni previste a tutela della pubblica incolumità. Contestate inoltre sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo dell’attività di pubblico spettacolo e per la somministrazione di alimenti e bevande senza licenza, come previsto dalla normativa vigente.









